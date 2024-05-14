في صحف اليوم: تواصل بين ميقاتي ورئيس الحكومة السورية

أفادت معلومات بأن تواصلا مباشرا حصل للمرة الأولى بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ميقاتي والحكومة السوريّة، بعد أن كان يتولّى هذا التواصل وزراء ورؤساء أجهزة أمنيّة.

وبحسب صحيفة "الجمهورية" كشفت المستشارة الخاصّة للرئيس السوري لونا الشبل عن اتصالات تلقّاها عرنوس م ميقاتي.

وشهد هذا التواصل الهاتفي اتفاقاً على عقد لقاءٍ يجمعه مع الوفد المرافق للرئيس بشار الأسد الى القمّة العربيّة التي ستقام في العاصمة البحرينيّة المنامة، يوم الخميس المقبل، «للبحث في أمور تخصّ شعبَي البلدين»، وفق تعبير الشب

ويشكّل هذا الاجتماع تطوّراً مهمّاً على صعيد العلاقات اللبنانيّة- السوريّة على المستوى الرسمي، في وقتٍ قفز ملف النازحين السوريّين إلى صدارة الاهتمامات اللبنانيّة.