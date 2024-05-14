"العفو الدولية" طالبت الدول بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى بـ"وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة"، محذرة من أنها "تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل".

واكدت في بيان، أنه "يجب على حلفاء إسرائيل بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا التوقف عن تقديم المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك قواتها وبشكل ممنهج حقوق المدنيين الفلسطينيين".

وفي وقت سابق حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنه "يمكن أن يتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية، إذا قامت إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة إلى رفح".

كما علقت واشنطن نقل دفعة من 3.5 ألف قنبلة لإسرائيل.