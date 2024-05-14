بوليفيا: اعتداءات المستعمرين الأخيرة على الأونروا انتهاك لاتفاقية فيينا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الاعتداء على وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقوافل المساعدات الإنسانية، دعت وزارة خارجية دولة بوليفيا المتعددة القوميات بشدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في اعتداءات المستعمرين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومحاسبتهم على أفعالهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أدانت الخارجية البوليفية، في بيان لها، أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خاصة الهجمات على منشآت وموظفي مكتب "الأونروا"، وكذلك على قوافل المساعدات الإنسانية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة مؤخرًا.

واعتبرت وزارة خارجية بوليفيا، هذه الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الصهيوني الإسرائيلي، والمستعمرون، انتهاكا صارخا لاتفاقيات فيينا، وعرقلة واضحة أمام وصول المساعدات الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين، قائلة:"لا يمكن لهؤلاء المتسببين بأعمال العنف الإفلات من العقاب".

ودعت المجتمع الدولي إلى التوحد في إدانة أعمال العنف التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي والمستعمرون، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع في الشرق الأوسط، ويضع حدا للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.