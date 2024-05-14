العريفي: عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية قمة البحرين بلغ أكثر من 250 إعلاميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب أحمد العريفي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، عن سعادته بافتتاح المركز الإعلامي المخصص لقمة البحرين، وذلك بعد الاستعدادات والجهود التي قام بها مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الاعلام و الجهات ذات الصلة لمواكبة هذا الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه مملكة البحرين.

وأوضح العريفي في تصريحات صحفية علي هامش افتتاح المركز الاعلامي، أن المركز يسعى لتوفير تجربة متكاملة لجميع الضيوف والإعلاميين، مؤكدًا فخره باستضافة البحرين لقمة قادة الدول العربية والسعي للتعريف بمنجزات البحرين المختلفة من خلال المركز الإعلامي وجميع المرافق المصاحبة له.

وأكد العريفي أن الخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي والتسهيلات للصحفيين كافة، على صعيد توفير المواد الإعلامية اللازمة، إلى جانب التعريف بالمملكة، مشيرًا في هذا السياق إلى تخصيص قاعة باسم قاعة البحرين، والتي تهدف إلى توفير تجربة تفاعلية لكل الضيوف من خلال تسليط الضوء على جميع النجاحات التي حققت بمملكة البحرين خصوصًا في ظل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار العريفي إن عدد الإعلاميين المسجلين حاليًا لتغطية وقائع القمة بلغ أكثر من 250 إعلاميًا من كل أقطار الوطن العربي، والبعض منهم إعلاميون دوليون.

وفي ذات السياق تقدم العريفي بالشكر للجهود التي تبذلها الصحافة المحلية ودورها بنقل الاحداث التحضيرية لقمة البحرين والتجربة المميزة من خلال إيصال رسالة البحرين للعالم أجمع.

ويضم المركز الإعلامي المصاحب لأعمال القمة العربية 6 غرف تحرير مجهزة بالكامل تعمل على تسهيل مهام الإعلاميين، كما وتضم القاعة الرئيسية في المركز حوالي 50 كابينة مجهزة بأجهزة الحاسوب، إضافة لوجود عدد من الاستوديوهات والمنصات الإعلامية والتي ستتيح للصحفيين إجراء المقابلات وتسهل عملية التغطية الصحفية لكل الإعلاميين والصحفيين من كل الدول.

وافتتح وزير الإعلام البحريني رمزان النعيمي، المركز الإعلامي المخصص لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين قمة البحرين، بحضور مستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر، والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني أحمد العريفي، وعدد كبير من الاعلاميين ورؤوساء الصحف العربية والمصرية .