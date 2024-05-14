بوتين يزور الصين يومَي الخميس والجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين يومي الخميس والجمعة هذا الأسبوع بناء على دعوة من رئيس الصين شي جينبينغ، وذلك في ثاني زيارة يقوم بها الرئيس الروسي للصين خلال ما يزيد قليلًا عن ستة أشهر.

وهذه أول زيارة لبوتين خارج البلاد بعد تنصيبه رسميًا رئيسًا لروسيا لولاية خامسة في 7 أيّار الحالي.

وكانت الخارجية الصينية قد أكّدت في 9 أيّار أن الصين وروسيا ستواصلان تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون ومواصلة الصداقة، و"الدعوة بشكل مشترك لتعزيز عالم متعدد الأقطاب بطريقة أكثر عدلا ومعقولية"..