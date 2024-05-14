الاب ايليا التقى مفتي صيدا والجنوب وقدم له كتابه عن وثيقة الأخوة الإنسانية - قراءة تأويلية استقبل مفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان المدبر العام في الرهبانية الأنطونية المارونية الأب بشارة إيليا ومدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بوعبود ، وتناول اللقاء قضايا روحية وتلك المتصلة بمنطقة صيدا ، وتسلم المفتي سوسان منهما كتابين عن "وثيقة الأخوة الإنسانية - قراءة تأويلية" للأب إيليا وعن المعهد الفني الأنطوني نشاطات المعهد.

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