بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق مؤتمر "دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية والعربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "دور مشايخ الأزهر في خدمة العلوم الشرعية والعربية"، الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، وقيادات جامعة الأزهر.

وقال الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية، إن المؤتمر يناقش 59 بحثًا من مصر والجزائر والسعودية والإمارات والسودان والكونغو.

وأشار إلى أن محاور المؤتمر تشمل: دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة العلوم الإسلامية، وأهمها علوم الشريعة: ويتضمن صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، والاجتهادات الفقهية والقضايا المعاصرة، ومفهوم الحرية في الشريعة الإسلامية، والعلل والمقاصد في الشريعة الإسلامية، وقضايا التجديد في الفقه المعاصر وموقف مشايخ الأزهر الشريف منها، وقضايا المرأة «الختان -الطلاق- وغيرها» وموقف مشايخ الأزهر الشريف منها، وقضية التقريب بين المذاهب وموقف مشايخ الأزهر الشريف منها، والمسئولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية، والمسائل الطبية الحديثة وموقف مشايخ الأزهر الشريف منها.

وأوضح الدكتور نادي عبد الله، أمين عام المؤتمر، أن محور علوم السنة النبوية يتضمن: جهود مشايخ الأزهر الشريف في خدمة السنة النبوية والدفاع عن الصحابة الكرام -رضي الله عنهم- والرد على منكري السنة النبوية المطهرة والإساءة إلى نبي الرحمة والحفاظ على التراث النبوي تدريسًا وتأليفًا ورواية وإجازة.

ويتضمن محور علوم التفسير: موقف مشايخ الأزهر الشريف من قضايا التجديد في التفسير في العصر الحديث، وقضايا المرأة في التفسير، وقضايا العلاقة بين المسلمين وغيرهم في التفسير، وترجمة القرآن الكريم وكتابة المصاحف.

ومحور دور مشايخ الأزهر الشريف في خدمة اللغة العربية فيتضمن: اللغة العربية وهوية الأمة ودور مشايخ الأزهر الشريف في المحافظة عليها، ومحاربة التغريب وتمكين علوم اللغة العربية، وإحياء اللغة العربية، والتجديد في مجال اللغة العربية وآدابها، وأهمية اللغة العربية في فهم النص القرآني والسنة النبوية، ومقاومة محاولات التشويه للغة العربية.

وأوضح الدكتور عبد الغفار يونس صديق، وكيل الكلية، أن محور دور مشايخ الأزهر الشريف في المحافظة على العقيدة الإسلامية يتضمن: الفكر الأشعري مفهومه وأصوله وإسهاماته في الفكر الوسطي، والفكر الصوفي أصوله إسهاماته، والتطرف وأبعاده السياسية والاجتماعية والأمنية، والكرامة والتوسل بالأولياء، والتقريب بين مذاهب السنة والشيعة، ونقض الأفكار الهدامة.

ويتضمن محور مشايخ الأزهر الشريف وقضايا المسلمين: مناصرة مشايخ الأزهر الشريف للأقليات الإسلامية، ومشايخ الأزهر الشريف واستنباطهم آفاق المستقبل، والفرقة والقتال بين أبناء الأمة وموقف مشايخ الأزهر الشريف منها، وقضية القدس وموقف مشايخ الأزهر الشريف منها، ودور الأزهر الشريف في نشر الثقافة الإسلامية في العالم.