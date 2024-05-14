إعلام إسرائيلي: هبوط مروحية تابعة للوحدة 669 في مستشفى بالقدس تنقل جنودا أصيبوا خلال المعارك في غزة

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "هبوط مروحية تابعة للوحدة 669 في مستشفى بالقدس تنقل جنودا أصيبوا خلال المعارك في غزة". وأعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، عن "استهداف ناقلة جند ودبابة صهيونيتين بعبوتَي شواظ بمنطقة حي السلام شرق رفح جنوبي قطاع غزة". وفي بلاغ آخر، كشف "القسام"، عن "قصف قوات العدو الموجودة داخل معبر رفح البرّي جنوب قطاع غزة بقذائف هاون". ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط معارك في رفح وجباليا، حيث تواصل الفصائل الفلسطينية عمليات التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي المتواجدة في القطاع.

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