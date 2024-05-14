بلينكن التقى زيلينسكي في كييف: المساعدات العسكرية الأميركية "في طريقها" إلى أوكرانيا

أكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقائه رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في كييف، أنّ المساعدات العسكرية الأميركية "في طريقها" إلى أوكرانيا.

ووصل وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق من اليوم إلى كييف في زيارة غير معلنة ترمي إلى طمأنة الأوكرانيين بشأن استمرار دعم الولايات المتّحدة لبلادهم وإمدادهم بالأسلحة في وقت تشنّ روسيا هجومًا على منطقة خاركيف، مع استمرار الحرب.

ووصل بلينكن الذي يقوم برابع زيارة له لأوكرانيا منذ بدء الحرب في شباط 2022، في قطار ليلي آتيًا من بولندا.

وتأتي هذه الزيارة غير المعلنة بعد أسابيع من إقرار الكونغرس الأميركي بعد طول تأخير، حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.