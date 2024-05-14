المرصد الاوروبي: الهبات التي تقدم يجب أن تكون مدروس وهي تؤثر سلبا على اللبنانيين والاوروبيين

رأى المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن "الأوضاع في بلاد الأرز تتدهور فعوضا عن أن يضع المسؤولون الخطط من أجل النهوض بالبلاد لا تزال الامور على حالها لا بل تسير نحو منحدر خطير".

وشدد المرصد على أن الهبات التي تقدم يجب أن تكون مدروسة خصوصا وانها ستؤثر سلبا على الاوروبيين الذين بالكاد يستطيعون دفع الضرائب وعلى اللبنانيين الذين ستؤدي الى أن يصبحوا مهجرين من وطنهم.