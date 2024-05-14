ارتفاع حصيلة الفيضانات في إندونيسيا إلى 50 قتيلاً و27 مفقوداً

عثر عناصر الإنقاذ الإندونيسيون على جثث إضافية في جزيرة سومطرة بعد فيضانات وتدفقات حمم بركانية باردة خلّفت 50 قتيلا و27 مفقودا على الأقل في غرب البلاد، وفقا لتقرير جديد صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
ومساء السبت، هطلت أمطار غزيرة على مدى ساعات على ستة مناطق في غرب جزيرة سومطرة متسببة بفيضانات مفاجئة وسيول من الحمم البركانية الباردة مصدرها جبل مارابي البركاني.
وتحولت طرق الى أنهار موحلة غمرت منازل ومساجد وجرفت سيارات إلى مجاري مياه قريبة.
وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث (BNPB) أن "عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب الكارثة وصل إلى 50 شخصا"، بعدما كان عددهم 44 في التقرير السابق.
واعلن الناطق باسم الوكالة عبد المهاري في بيان إن الفيضانات الغزيرة خلّفت أيضا 27 مفقودا و37 جريحا وأدت إلى إجلاء أكثر من 3300 شخص.
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