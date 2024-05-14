خارجية قطر: وساطتنا بشأن غزة مستمرّة ونعمل على تقييمها ولن نقبل أن يتم استغلالنا من أي جانب

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إلى أنّه "يجب السماح للمساعدات بالدخول لقطاع غزة دون أي قيود"، مدينًا الاعتداء المستمر على المساعدات لقطاع غزة.

ولفت، في مؤتمر صحفي من الدوحة، إلى "أننا أكّدنا الاستمرار في دورنا في المفاوضات، ما دامت هناك فرصة للوصول لاتفاق"، وقال: "لا توجد لدى الجانب الإسرائيلي خريطة طريق لإنهاء الحرب"، على غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأشار الأنصاري إلى أنّ "المفاوضات في حالة جمود الآن ونحاول جسر الهوة بين الجهات"، مضيفًا "مستمرون مع الأشقاء في المنطقة وأميركا في محاولة تحريك المياه الراكدة في الوساطة".

وأكّد أنّ "وساطتنا مستمرّة، ونعمل على تقييمها، ولن نقبل أن يتم استغلالنا من أي جانب"، مشيرًا إلى أنّ "هناك هوة بين الجانبين (حماس وإسرائيل)، أحدهما يريد إنهاء الحرب بشكل كامل والآخر يريد هدنة موقتة".