المركزي يسحب أكثر من تريليون جنيه من فوائض السيولة بالبنوك بعطاء اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي سيولة مقدمة من البنوك بأكثر من تريليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 27.75% في عطاء للوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن عنه على موقعه الإلكتروني.

وقرر البنك المركزي المصري قبل شهر إجراء تعديلا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وفق بيان منشور له على موقعه الإلكتروني.

والوديعة الأسبوعية للعائد الثابت أحدى 3 ودائع يطرحها المركزي لامتصاص فائض السيولة بالقطاع المصرفي، والتي تلجأ لها البنوك لاستثمار فائض أموالها بسعر فائدة يضاهي في بعض الأحيان أسعار الفائدة المقدمة على أذون الخزانة ودون نسبة مخاطرة.

وبحسب ما ذكره البنك المركزي في بيانه السابق، أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.