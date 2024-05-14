لويس لحود: وزارة الزراعة مستمرّة بدعم المنتجات الزراعية وكل ظُلم تعرّضت له يُعطيني الاندفاع للعمل

كرّم منبر زحلة الثقافي والإجتماعي مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، لمناسبة اختياره رجل العام 2023، وذلك في احتفال أقيم في مسرح جامعة الروح القدس في زحلة.

في المناسبة، أشار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم إلى صفات لحود، موضحًا أنّ "في هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، تحل علينا فرصة نادرة لتكريم إنسان استثنائي كما لويس لحود، الذي لا يدخر جهداً في خدمة وطنه ومجتمعه. إنه لشرف كبير أن أتوجه بخطابي هذا الذي يعبر عن امتناني وتقديري العميق لكل ما قدمه ويقدمه للزراعة في وطننا الحبيب لبنان".

وقال: "لقد علمتنا كيف يجب أن يكون العمل، لأن العمل في جوهره هو رغبة في الوصول الى النجوم على مراكب المحبة، فأنت عملت كل شيء بمحبة. لقد محوت بالجِد والعرق ما كتبه الكسالى على أغلفة الملفات النائمة في دروج الفساد وجوارير الخمول. عملُك المستند على الحب جعلك أقربَ إلى ذاتك وإلى ربك. لقد البست عملَك رداءً من حِياكةِ قلبِك ونسيجِ فِكرِكَ، فانتميت الى تدفق الحياة الحقة التي تنبع من إيمانك ووعيك. عظمتُك يا لويس، مع حفظِ الألقابِ، أنك تُحب من دون سبب في عالم يطلُبُ سبباً للحب. ولأنك لا تطلُبُ للحب أسباباً، ستبقى كما على الدوام مُحبّا"، مضيفًا "أؤكد لك بأنك في نشاطك الذي لا مثيل له بين المسؤولين في لبنان تبني إرثاً عظيماً خالداً في ذاكرتنا جميعاً. أدعو لك بمزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتك المهنية والشخصية".

بدوره، لفت رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل اسعد زغيب ركز في كلمته إلى العمل الذي انجزه مدير عام وزارة الزراعة في "اصعب الظروف"، واكد زغيب انه "رافق لحود في مسيرته منذ العام 2003 وانه كان دائما الى جانب الزحليين والمزارعين وان لويس لحود هو من الرجالات الزحلية الذي يعمل لصالح الناس ويستحق التكريم والتقدير على الصعيد المحلي والوطني"، واشاد زغيب بجهود لحود لتطوير وتسويق قطاع النبيذ اللبناني وتعزيز سلامة الغذاء.

من جانبه، ركّز الرئيس السابق للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم، ركز في كلمته على العلاقة المميزة التي تجمع بين الرهبانية ولحود والإنجازات التي حققاها معًا في مجال الزراعة واستثمار الأراضي، وتسويق منتجات الأديار.

ولفت إلى "أنني أودّ الإضاءة بالدرجة الأولى على المهنيّة التي تميّز ممارسة المدير العام وظيفته، والتي تأخذ أشكالا عديدة، مهنيّة أكتسبها بفضل تربيته ونشأته في البيت الوالدي وبفضل كفاءات ومهارات اكتسبها في مسيرته الدراسيّة والعمليّة، مهنيّة تظهر جليّا في حرصه على الحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن، وعلى تطبيق القوانين المرعيّة، دون مراعاة لمقامات أو صداقات أو حسابات".

الكلمة الأخيرة في الاحتفال كانت للمكرّم لويس لحود الذي شكر الجميع، موضحًا "أنني تعرّضت لكثير من الظلم والافتراء والتجني خلال مسيرتي، ولا زلت اتعرض، وكل ظلم سأتعرض له في المستقبل لأنه لا ترشق الا الشجرة المثمرة، وهذا دليل نجاحي في مهماتي، هذا اعطاني سابقًا ويعطيني حاليًا وسيعطيني مستقبلًا الشجاعة والاندفاع والحماس للعمل والانتاجية اكثر في خدمة القطاع الزراعي وفي خدمة وطني لبنان".

وقال لحود: "أنا ابن الكنيسة وابن سيدة النجاة. أنا سامحت في الماضي وسامحت اليوم وسأسامح دائمًا كل من يظلمني ويفتري عليّ".

واكد لحود ان "وزارة الزراعة مستمرة في دعم تسويق المنتجات الزراعية في الاسواق اللبنانية والخارجية".