التقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار، السفير الإيطالي الجديد في لبنان افابريسيو مارسيللي، بحضور مديرة مكتب التعاون الإيطالي في لبنان AICS أليساندرا بييرماتي.
وتركّز الحديث خلال الإجتماع حول المشاريع الإنمائية والإجتماعية التي تنفّذها الوزارة بالتعاون مع AICS، بعضها بتمويلٍ مشكور من الإتحاد الأوروبي والبعض الآخر بتمويل من إيطاليا.
وأكّد حجار "أهمية هذه المشاريع والأثر الإيجابي الذي تتركه في المجتمعات المحليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر حجّار بحث مع السفير الإيطالي الجديد المشاريع الإنمائية والاجتماعية التي تنفّذها وزارة الشؤون الإجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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