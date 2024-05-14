اجتماع تشاوري نيابي بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية لبحث بآليات تطوير وسائل إدارة المالية العامة

عقد اجتماع تشاروي بدعوة من لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) وذلك ضمن مشروع "حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح" لمناقشة "آليات تطوير المالية العامة"، بمشاركة عدد من النواب.

وعرض النواب المجتمعون، ورقة بحثية حول آليات تطوير وسائل وأساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الاولية لهذا البحث، خصوصا بما يتعلق بالرقابة المالية لمجلس النواب وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة والاصلاح المرجوة.