بري عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع وزيرة خارجية كندا واستقبل السفير الإيراني

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي والوفد المرافق بحضور سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولوم، للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة اضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تابع بري المستجدات والاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك خلال استقباله السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني.