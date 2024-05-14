اخبار العالم

الداخلية تكشف كواليس فيديو "زفة" مطروح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من السيارات بالمرور بجوار أحد الأكمنة المرورية الاصطدام بأحد الأقماع المرورية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018م خلال الإحتفال بزفاف أحد الأشخاص بمحافظة مطروح ، وتم بثه عام 2022م من قِبل (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح )، كما قام (شخص آخر ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، بإعادة بثه وحذفه من تلقاء نفسه حين علمه بأن مقطع الفيديو قديم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما .

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا