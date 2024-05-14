أكسيوس: مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض سيزور السعودية وإسرائيل

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري اليوم نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لم يسمهم، أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

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