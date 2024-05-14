1000 عضو من حماس يعالجون في تركيا

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وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة أنقرة «في بلادي، أكثر من ألف عضو من حماس يتلقون العلاج حاليا في مستشفياتنا».
ووصف إردوغان حماس، المدرجة كمنظمة إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل، بأنها حركة مقاومة، قائلا «إنها تقاتل لحماية أرضها وشعبها».
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