قبل امتحانات الإعدادية.. ما النصائح الواجب اتباعها للتركيز في المذاكرة والإجابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن الشروط الواجب اتباعها من طلاب الشهادة الإعدادية قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، للتركيز في حل أسئلة الامتحانات.

وأوضح "شوقي" في تصريحات "الخليج 365"، أن هناك بعض الأمور والشروط الواجب اتباعها من الطلاب وأولياء الأمور قبل قدوم الامتحانات، للإجابة على كافة الأسئلة، وهي كالآتي:

- ضبط القلق عند أقل مستوى ممكن بحيث لا يؤثر على التحصيل والمراجعة.

- تجنب المشتتات الرقمية من كافة المصادر سواء من الهاتف المحمول أو التابلت أو اللابتوب.

- الاستذكار في مكان هادئ بعيدا عن الضوضاء وأن يكون هذا المكان جيد الاضاءة والتهوية.

- مراعاة الغذاء السليم المتوازن مع البعد عن الوجبات والمأكولات غير الصحية، والبعد عن المشروبات الغازية والكافيين، وتناول الأطعمة التي تنشط الذاكرة مثل: "الأسماك والمكسرات".

- ترتيب مكان الاستذكار وعدم تغييره بقدر الإمكان.

- وضع خطة واضحة المعالم سواء يومية أو أسبوعية بما يجب أن مذاكرته ومراجعته.

- أخذ أوقات راحة مناسبة عند شعوره بالتعب أو الإجهاد.

- البعد عن التواصل مع الأصدقاء الكُسالى أو ذوي الطاقة السلبية.

- التركيز على المراجعة من نفس المصدر الذي قام بالاستذكار منه.

- توزيع جهد الاستذكار والمراجعة على مدار اليوم بما يحافظ على تركيز الطالب.

- مكافأة الطالب لذاته عند إنجاز أهدافه في المراجعة من خلال منح نفسه وقتا للتنزه أو لتناول طعام يفضله.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة.

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