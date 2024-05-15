يعقوب:هل ستشمل التوصية النيابية تحرير الجيش والقوى الأمنية من وظيفة حراسة البحر؟

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له أن "مشهد الجلسة النيابية اليوم عبارة عن خطابات و مزايدات سيخرج منه توصية تعكس إجماع الكتل السياسية في كارثة النزوح السوري على لبنان، ستدعو التوصية لتطبيق القانون على النازحين غير الشرعيين وعلى التواصل مع سوريا،لكن المطلوب التوقف عن الرضوخ للغرب واميركا ورفض هذا التمويل الوقح لإبقائهم واتخاذ القرار السياسي لتحرير الجيش والقوى الأمنية من وظيفة حراسة البحر لمنع رحيل النازحين عبر البحر؟

وسأل يعقوب :"هل ستشمل التوصية هذا القرار؟ وهل ستلتزم الحكومة بالتوصية؟".

أضاف يعقوب :"لا اعتقد لأنهم يخافون من العقوبات على أموالهم في بنوك الغرب، وهذا هو بيت القصيد".