ريفي: الحكومة لم تقم بواجباتها منذ بدأ ازمة النزوح السوري وورقة المليار غير مُلزمة

أوضح النائب اللواء أشرف ريفي، أن "بنود التوصية ستتم مناقشتها اليوم في جلسة مجلس النواب وهي غير مُلزمة للحكومة وبمثابة نداء معنوي"، موضحا ان "القوانين هي التي تُلزم الحكومة فقط وان تطبيق القانون اللبناني يحمي لبنان من اي ظاهرة تمس بأمنه وبوضعه القانوني".

ولفت في حديث إذاعي، الى ان "الحكومة لم تقم بواجباتها منذ بدأ ازمة النزوح السوري، وان ورقة المليار غير مُلزمة ايضًا وهي في الحقيقة 250 مليون دولار بالسنة. وانتقد كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن فتح الحدود البحرية امام النازحين للتوجّه إلى اوروبا بمنطق القراصنة". واعتبر ان "الحفاظ على العلاقات الدولية ومع دول الاتحاد الاوروبي ضروري بالنسبة للبنان، وان الاساس اعادة الانتظام العام للبنان من خلال انتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكّل المدخل الطبيعي لحل الأزمات بمنطق الدولة لإيقاف الانهيارات المتتالية".