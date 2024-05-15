عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدتي يعبد وعرابة صباح اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بلدتي يعبد وعرابة، وواصلت اقتحام قرية جلبون بمحافظة جنين.

وحسب وكالة أنباء وفا، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها فيهما في خطوة إستفزازية، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل يعبد، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، تتواصل عملية الاقتحام لقرية جلبون، حيث تستولي قوات الاحتلال على مغسلة ومنزل في القرية، شمال شرق جنين، يعود للمواطن رافع رفيق أبو الرب، لليوم العشرين على التوالي، وقد حولته لنقطة مراقبة عسكرية.