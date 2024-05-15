الدفاع الجوي الروسي يُسقط صاروخين فوق بيلجورود وعشرة فوق القرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين عالي السرعة مضاد للإشعاع (HARM)، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز Hammer، وصاروخين من طراز Olkha، وتسع طائرات بدون طيار فوق منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع الروسية:""دمرت الدفاعات الجوية صاروخين عالي السرعة مضاد للإشعاع (HARM)، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز Hammer، وصاروخين من طراز Olkha، وتسع طائرات بدون طيار فوق منطقة بيلغورود".

وأضافت الوزارة:" تم القضاء على خمس طائرات بدون طيار، حيث أن الطائرات بدون طيار حلقت فوق منطقة كورسك، وتم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك".

الدفاعات الجوية تسقط عشر صواريخ

كما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الدفاعات الجوية أسقطت عشرة صواريخ من طراز ATACMS فوق شبه جزيرة القرم.

وجاء بالبيان:"تم إحباط عدة محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف روسية الليلة الماضية، وشملت الهجمات صواريخ نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي الصنع (ATACMS)، وقنابل جوية موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصواريخ مضادة للطائرات عالية السرعة أمريكية الصنع، بجانب الصواريخ الإشعاعية (HARM) والمقذوفات ذات العيار الكبير والطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة دمرت الدفاعات الجوية عشرة صواريخ ATACMS فوق شبه جزيرة القرم".