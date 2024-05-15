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أمن الدولة داهمت سوق الخُضَر في بيروت واوقفت تجّاراً يبيعون فواكه مهرّبة

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داهمت دوريّات من أمن الدولة في بيروت، لسوق الخُضَر بيروت، بعد توافر معلومات عن وجود فواكه مهرّبة من سوريا. أثناء تفتيش المحالّ، تمّ العثور على طنّين من الجنارك وحوالي الطنّ من الدرّاق، تمّت مصادرتها، وتمّ توقيف أربعةٍ من أصحاب المؤسّسات التي تبيعها، ولا يزال التحقيق معهم جارياً بإشراف القضاء المختصّ، الذي بالتنسيق معه، سيتمّ توزيع الفواكه المصادرة على الجمعيّات الخيريّة.

وأوضح مصدر في أمن الدولة، أنّه "مع بدء موسم الفواكه والخضر في لبنان، ستزداد عمليّات الدهم هذه، لردع بعض المستفيدين من مراكمة الأرباح على حساب الفلّاح اللبنانيّ، الذى ترى مديريّة أمن الدولة، أنّ من واجبها حماية حقّه وتعبه ومورد رزقه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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