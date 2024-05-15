الصحة العالمية: أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في وفاة أربع من كل عشر حالات وفاة في أوروبا، أي ما يعادل 10 آلاف حالة وفاة يوميا و4 ملايين وفاة سنويا.

وحثت المنظمة - في تقرير أورده راديو "أوروبا 1" الفرنسي، اليوم الأربعاء الأوروبيين على تناول كميات أقل من الطعام المملح حيث يرجع ذلك بشكل خاص إلى متوسط ​​استهلاك الملح اليومي في 51 دولة من أصل 53 دولة في المنطقة والذي يتجاوز الحد الأقصى الذي أوصت به المنظمة وهو خمسة جرامات (ملعقة صغيرة) بسبب الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج - في بيان - إن "تنفيذ سياسات مستهدفة لتقليل استهلاك الملح بنسبة 25٪ يمكن أن ينقذ حياة نحو 90 ألف شخص من أمراض القلب والأوعية الدموية وذلك بحلول عام 2030".

ووفقا للتقرير ، فإن شخصا واحدا من كل ثلاثة بالغين تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عاما في أوروبا يعانون من ارتفاع ضغط الدم وغالبا ما يكون ذلك بسبب استهلاكهم للملح، مشيرا إلى أن "تناول كميات كبيرة من الملح يزيد من الإصابة بمرض ضغط الدم وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية".

وأفاد التقرير بأن لدى أوروبا أعلى معدل انتشار لمرض ضغط الدم على مستوى العالم ، وأن الرجال في المنطقة - التي تمتد إلى آسيا الوسطى - معرضون لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بأكثر من الضعف مقارنة بالنساء، كما أن احتمال وفاة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عاما) بسبب مرض من هذا النوع أعلى بنحو خمسة أضعاف في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مقارنة بأوروبا الغربية.