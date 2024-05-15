استطلاع: 56% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي في بولندا أن 56% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا.

وأوضح الاستطلاع - الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي "سي بي أو إس"، ونشر نتائجه "راديو بولندا" اليوم الأربعاء أن 81% من المستطلعة أراؤهم يعتبرون أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 8 إلى 18 أبريل الماضي على عينة مكونة من 1079 مشاركا.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير 2022 قرابة 20 مليون لاجئ أوكراني، عاد أكثر من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية

بوتين: روسيا ترغب في الحل السلمي لأزمتها مع أوكرانيا دون المساس بأمن البلاد

روسيا وأوكرانيا.. تتصاعد الأحداث بشكل كبير بين الجانبين خاصة مع إعلان الولايات المتحدة تضامنها الكامل لأوكرانيا وإرسالها المساعدات العسكرية لدعمها في حربها مع الجانب الروسي، وخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية شينخوا، نُشرت على موقع الكرملين على الإنترنت ، ليؤكد إن موسكو منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا لحل النزاع سلميا.

وشدد بوتين أن المفاوضات يجب أن تأخذ مصالحها في الاعتبار، مضيفًا: "نسعى إلى تسوية شاملة ومستدامة وعادلة لهذا الصراع عبر الوسائل السلمية، نحن منفتحون على الحوار بشأن أوكرانيا، لكن مثل هذه المفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول المشاركة في الصراع، بما في ذلك روسيا".. وفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

أبرز تصريحات بوتين الأخيرة حول الأزمة الأوكرانية

ونستعرض أبرز تصريحات بوتين وكالة الأنباء الصينية:

يجب أن تتضمن المفاوضات مناقشة موضوعية حول الاستقرار العالمي والضمانات الأمنية لمعارضي روسيا، وبالطبع لروسيا نفسها، ويجب أن تكون ضمانات موثوقة، حيث أن هناك مشاكل في الحصول على مثل هذه الضمانات من الغرب.

المشكلة الرئيسية، تكون في ضمانات الغرب، لأننا نتعامل مع دول تسعى دوائرها الحاكمة إلى استبدال النظام العالمي القائم على القانون الدولي بـ "نظام قائم على قواعد معينة، والتي يستمرون في الحديث عنها ولكن لم يراها أحد من قبل.

روسيا مستعدة للمفاوضات، علاوة على ذلك، لقد شاركنا في مثل هذه المفاوضات، في 15 أبريل 2022، في إسطنبول، قمنا، مع الخليج 365 الأوكراني، بصياغة اتفاق سلام، مع الأخذ في الاعتبار مطالب الجانب الأوكراني، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصراع، ووقع رئيس الخليج 365 الأوكراني بالأحرف الأولى على البنود الرئيسية لمسودة الوثيقة.