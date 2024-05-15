بو صعب: لماذا لا يحصل تشاور لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية؟

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب، الى انه "حصل بالامس تشاور أدى الى نتيجة بخصوص موضوع الجلسة، ونسأل لماذا لا يحصل تشاور لنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية فهذا المجلس قد لا ينتخب رئيساً اذا لم نتشاور

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