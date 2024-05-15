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فراس حمدان: حلّ مشكلة النزوح لا تكون بحكومة تصريف أعمال ويجب انتخاب رئيس للجمهورية فورًا

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أكد النائب فراس حمدان، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب أن "حلّ مشكلة النزوح لا تكون بحكومة تصريف أعمال ويجب انتخاب رئيس للجمهورية فورًا حرصًا على لبنان".

وعند الساعة الحادية عشر بدأت جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول المواقف من الهبة الأوروبية، وملف النازحين السوريين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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