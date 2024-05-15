فراس حمدان: حلّ مشكلة النزوح لا تكون بحكومة تصريف أعمال ويجب انتخاب رئيس للجمهورية فورًا

أكد النائب فراس حمدان، في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب أن "حلّ مشكلة النزوح لا تكون بحكومة تصريف أعمال ويجب انتخاب رئيس للجمهورية فورًا حرصًا على لبنان".

وعند الساعة الحادية عشر بدأت جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب، التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حول المواقف من الهبة الأوروبية، وملف النازحين السوريين.