مسؤولة فلسطينية: شعبنا لا يزال ثابتا على أرضه ومتمسكا بها رغم جرائم الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة -

أدانت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني علا عوض، كافة الممارسات وإجراءات الاحتلال القمعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت المسؤولة الفلسطينية اليوم الأربعاء إنه "على الرغم من كافة الانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم منذ أحداث النكبة عام 1948، إلا أن الشعب أثبت تمسكه الدائم بحقه في العيش على أرضه".

وأكدت أن عدد السكان في فلسطين التاريخية بالداخل بلغ حتى هذه اللحظة نحو 7 ملايين و300 ألف نسمة، مما يثبت تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، مشيرة إلى أن الأغلبية العظمى من إجمالي عدد السكان الفلسطينيين من الشباب والأطفال.

جدير بالذكر أن "النكبة" مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.

"التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، معربة عن إجلالها لمواصلة الفلسطينين مسيرة نضالهم العادل بكافة أشكاله، في سبيل الدفاع عن أرضهم وحماية هويتهم الوطنية.

وشددت المنظمة - في بيان صدر بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل، معربة عن تقديرها وتثمينها لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجهودها الدؤوبة في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن النكبة لا تزال حية في الذاكرة الفردية والجماعية للأمة الإسلامية، باعتبارها علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، لافتا إلى أن تداعيات النكبة لا تزال تتوالى على نحو غير مسبوق من خلال جرائم القتل، والتدمير، والتهجير القسري، والإبادة الجماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات سريعة لوقف العدوان ضد الفلسطينيين

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بوقف العدوان والتدمير وحرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني - المسئولية الدولية والقانونية والأخلاقية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، والعمل على التحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين واتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها وعدوانها وانتهاكاتها وممارساتها والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية الأمر الذي يمثل البوابة الرئيسة في طريق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.