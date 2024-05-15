شاهد.. صورة ساحرة لكوكب الأرض من على سطح القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نشر المعهد القومي للعلوم الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صورة لكوكب الأرض من على سطح القمر أثناء رحله أبولو 11.

وأوضح المعهد، أن هبوط الإنسان علي القمر حقيقة مثبتة وأن المعهد شارك في اختيار مواقع الهبوط رواد الفضاء عليه ويمتلك خطابا رسميا من وكالة ناسا يشكر المعهد على إسهاماته.

وأضاف: عندما تم تثبيت العلم على سطح القمر، كان قماش العلم يتحرك أثناء التقاط الصور بسبب محاولات التثبيت واهتزاز السارية نفسها، كما أن العلم كان مشدودًا بشكل عرضي لعدم وجود جاذبية بالقمر تشده للأسفل وأن الفيديو الرسمي وكالة ناسا يوضح هذا الأمر.

وذكر أن رواد الفضاء في رحلات أبولو 11 و14 و15 إلى القمر قاموا بوضع مرايا عاكسة على سطحه، فمن يظن أن الموضوع غير صحيح أو مؤامرة يمكن له أن يتحقق بنفسه باستخدام أدوات معينة وأن كل ما عليه هو تسليط ضوء ليزر على هذه المرايا وسيستقبل انعكاس الضوء على الأرض مرة أخرى.