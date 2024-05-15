افادت نقابة أصحاب المطاعم تُطلق الموسم السياحي لصيف 2024، أننا "سنشهد افتتاح 50 مؤسسة مطعمية جديدة من النخبة و4 علامات امتياز تجارية عالمية".

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أصحاب المطاعم اطلقت الموسم السياحي لصيف 2024: سنشهد افتتاح 50 مؤسسة مطعمية جديدة من النخبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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