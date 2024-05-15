بوحبيب التقى نظيريه العراقي والبحريني في المنامة: لبنان يتعلق لبنان بالديبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات

أثنى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في المنامة، على "موقف البحرين الجامع، ودعمها للبنان وموقعه، وسعيها لاحقاق الاستقرار والأمان في المنطقة".

وأكد بو حبيب، على "تعلق لبنان بالديبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات وارساء الاستقرار، والذي لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال إحترام القانون الدولي، والشرعية الدولية"، لافتاً الى "ضرورة إعطاء السلام فرصة حقيقية بعد أكثر من ٧٥ عاما من الصراعات والحروب".

كذلك شدد بو حبيب، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على "ضرورة تحصين استقرار لبنان من خلال انهاء عملية اظهار الحدود البرية مع اسرائيل، وحسم النقاط المتنازع عليها"، معتبراً أن "وقف اطلاق النار في لبنان يمهد الطريق الى البحث عن استقرار دائم".