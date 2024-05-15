حزب الله يستهدف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎04:58‌‏ من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كمين القسام

أعلنت كتائب القسام تنفيذها عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت فيها جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" .

وأضافت كتائب القسام في بيان عبر حسابها: استهدفنا قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد وتم الاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه".

وأكدت القسام، أنه بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.