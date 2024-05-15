المقاومة الفلسطينية تطلق صاروخين تجاه سديروت وصافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دوت صفارات الانذار في سديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي بالتزامن مع اطلاق المقاومة الفلسطينية لرشقة صاروخية من شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه سديروت.

القسام تنصب كمين في مخيم جباليا وتقتل ما لا يقل عن 12 جندي

أعلنت كتائب القسام تنفيذها عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، استهدفت فيها جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" .

وأكدت القسام، أنه بعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.



