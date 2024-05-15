مروحية إسعاف لإجلائه.. براتيسلافا: رئيس الوزراء السلوفاكي يتلقى العلاج بعد إصابته بالرصاص

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية الرسمية "تاسر" اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو أصيب بالرصاص بعد اجتماع للحكومة ويتلقى العلاج في المستشفى.

وذكرت وكالة أنباء تاسر أن عدة أعيرة نارية أطلقت على فيكو، ولم تُعرف على الفور حالة رئيس الوزراء، وقالت خدمة الطوارئ الطبية في سلوفاكيا إنها أرسلت مروحية إسعاف إلى مكان الحادث.

وتقع مدينة هاندلوفا، حيث وقع إطلاق النار، على بعد ساعتين بالسيارة من العاصمة براتيسلافا، وكانت الحكومة في المدينة لعقد اجتماع خارج الموقع.

أدانت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا ما وصفته بالهجوم "الوحشي والمتهور" على السياسي البالغ من العمر 59 عامًا. "أنا مصدوم. أتمنى لروبرتو فيكو كل القوة في هذه اللحظة الحرجة للتعافي من الهجوم".