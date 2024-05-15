أفادت معلومات "الجديد"، عن "انتهاء اجتماع سفراء الخماسية في عوكر على ان يصدر بيان يحدد استراتيجية جديدة في مسار الملف الرئاسي"، لافتةً الى أن "الخماسية تدعم جهود كتلة الاعتدال الوطني من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
وكشفت المعلومات، أن "سفراء اللجنة الخماسية شددوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز ٢٠٢٣ وفق خارطة الطريق، وتوافق سفراء اللجنة الخماسية على إنجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي بنهاية شهر أيار".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": سفراء اللجنة الخماسية توافقوا على إنجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي بنهاية شهر أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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