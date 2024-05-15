مديرة مستشفى النجدة بالنبطية نفت وجود اي حالة لامرأة سورية حضرت الى الطوارىء بعدما قطع زوجها يدها

نفت مديرة مستشفى النجدة الشعبية في النبطية الدكتورة منى ابوزيد وجود اي حالة لامرأة سورية حضرت الى الطوارىء بعدما قطع زوجها يدها. واكدت ان اي حالة مشابهة لم تحضر الى المستشفى، وطلبت توخي الدقة بنقل الاخبار.

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