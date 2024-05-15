القسام تنشر فيديو استهداف قوات خاصة في منزل مفخخ شرق مخيم جباليا

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام مقطع فيديو، لحظة استهداف قوات خاصة أثناء دخولها أحد المنازل، ضمن كمين مركب شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة .

حزب الله يستهدف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة .

وقال حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎04:58‌‏ من بعد ظهر يوم الاربعاء 15-5-2024، موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏



