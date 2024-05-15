لابيد: لن ننتصر إذا لم يتم تجنيد الجميع في الجيش وألاعيب نتانياهو يجب أن تتوقف

رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أننا "لن ننتصر سويا إذا لم يتم تجنيد الجميع في الجيش بمن فيهم اليهود الحريديم"، معتبراً أن "ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجب أن تتوقف".
وفي وقت سابق، حمّل لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مسؤولية قرار الإدارة الأميركية تعليق شحنة أسلحة إلى إسرائيل، معتبراً أن "سبب الخطوة الأميركية هو الإدارة الفاشلة من جانب حكومة إسرائيل".
وتابع: "لم يكن من المفترض أن نصل إلى هذا الحد. بعد دقيقة واحدة من منح الأميركيين لنا 14 مليار دولار، وقف رئيس الوزراء في ذكرى يوم المحرقة وقال: لو كان على إسرائيل أن تقف وحدها فستفعل. شعر الأميركيون بالإهانة بسبب ذلك".
ورأى أن "إبرام صفقة وإعادة الاسرى أهم من عملية عسكرية برفح".
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