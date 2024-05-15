غالانت ينتقد نتانياهو: عدم اتخاذ قرارات بشأن بدائل لحماس في غزة سيقوض الإنجاز العسكري

حث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على اتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، محذرا من أن الامتناع عن ذلك سيعني استمرار سيطرة الحركة على قطاع غزة أو قد تدفع إسرائيل إلى فرض حكم عسكري في القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية من 222 يوما، وهذا خيار سيء ويشكل خطرا على إسرائيل.

وعبّر غالانت في مؤتمر صحافي عقده اليوم، عن رفضه مقترح رئيس الحكومة بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، وكرر تصميمه سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي، كما لوّح بشن حرب على لبنان في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إبعاد مقاتليه حزب الله عن الحدود.

وذكر إنه بعد اندلاع الصراع بفترة وجيزة في تشرين الأول، دعم خطة لتكوين إدارة فلسطينية جديدة ليست لها صلة بحماس، لكنها "لم تجد استجابة" داخل الحكومة الإسرائيلية.