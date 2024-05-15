قاآني: نفذنا عملية الوعد الصادق وفق حسابات دقيقة وأميركا والناتو سخّروا كل إمكاناتهم للدفاع عن إسرائيل

أكد قائد قوة القدس في "حرس الثورة" العميد إسماعيل قاآني، أنه "تم تنفيذ عملية الوعد الصادق وفق حسابات دقيقة، والولايات المتحدة والناتو سخّروا كل إمكاناتهم من أجل الدفاع عن إسرائيل والتصدي لعملية الوعد الصادق حيث تم وضع 7 إلى 8 سفن عسكرية في البحر الأسود وحده بهدف التصدي لها".

ولفت قاآني، الى أنه "لقد حلّقت في سماء المنطقة أكثر من 200 طائرة حربية منذ بداية ليلة العملية وحتى انتهائها، وتم تنفيذ عملية الوعد الصادق في منطقة تُعدُّ الأكثر كثافةً في العالم من حيث الدفاعات الجوية".

يذكر أن إيران شنّت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل يوم 13 نيسان 2024، وأطلقت عليه تسمية "الوعد الصادق". وأعلنت إطلاق مسيرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه إسرائيل. وقالت إنه رد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق وقتل عدد من القادة العسكريين في الأول من نيسان 2024.