بايدن وترامب يقبلان دعوة "CNN" للمناظرة الرئاسية في 27 حزيران

قبل الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب دعوة من شبكة "CNN" لإجراء مناظرة في 27 حزيران، وهي مواجهة مبكرة تاريخيًا ستحدد مناخ الأشهر الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي تصريح له، اعلن بايدن "لقد تلقيت وقبلت دعوة من CNN لإجراء مناظرة في 27 حزيران. إليك يا دونالد. كما قلت: في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان".

واعلن مسؤول في حملة ترامب لشبكة "CNN" في وقت لاحق إن ترامب قبل العرض.

واوضح بايدن في مقطع فيديو مباشرة أمام الكاميرا الأربعاء: "لقد خسر دونالد ترامب مناظرتين أمامي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين لم يحضر أي مناظرة. إنه الآن يتصرف وكأنه يريد أن يناظرني مرة أخرى، حسنًا، أسعد يومي يا صديقي، سأفعل ذلك مرتين. لذلك دعونا نختار التواريخ يا دونالد – سمعت أنك متفرغ أيام الأربعاء"، في إشارة إلى جدول محكمة ترامب. وفي الرسالة، أقرت حملة بايدن بأن المناظرة الأولى ستجرى على الأرجح بعد انتهاء محاكمة ترامب الإجرامية المتعلقة بالمال.

وفي تصريح له، أعلن ترامب قبوله الجدول الزمني المعدل، قائلا: "أنا مستعد وراغب في مناظرة جو المحتال في الموعدين المقترحين في حزيران وأيلول"، مضيفًا أنه "سيوصي بشدة" بأكثر من المناظرتين المقترحتين. وقال أحد كبار مستشاري ترامب لشبكة "CNN" إنهم "مستعدون لمناظرة" بايدن، ومراجعة الشروط ولكنهم حريصون على المواجهة على المسرح.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات لـ "CNN" إن محادثات غير رسمية بين حملتي بايدن وترامب حول المناقشات جرت في الأسابيع الأخيرة وركزت إلى حد كبير على الازدراء المتبادل للجنة المناظرات الرئاسية والسيناريوهات المحتملة للعمل حول اللجنة. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من نشر تقريرًا عن تلك المحادثات. ولا تزال هناك اختلافات صارخة بين ما يريده كل مرشح من المناظرة. اقترحت حملة بايدن في رسالتها تغييرًا حاسمًا يقولون إنه سيجعل المناظرات أكثر موضوعية وأقل إثارة – حيث يناقش المرشحون دون جمهور في الاستوديو.

وأعلنت لجنة المناظرات الرئاسية مواعيد إجراء ثلاث مناظرات رئاسية في تشرين الثاني الماضي. ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في 16 أيلول في تكساس والثانية في الأول من تشرين الأول في فيرجينيا والثالثة في 9 تشرين الأول في يوتا.

وفي الرسالة الموجهة الأربعاء، قالت رئيسة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، إن الحملة تقترح جدولا زمنيًا معدلا لأن التواريخ الأصلية "لا تتماشى مع التغييرات في هيكل انتخاباتنا ومصالح الناخبين"، في إشارة إلى الجدول الزمني للتصويت المبكر، والطريقة التي أقامت بها اللجنة المناظرات باعتبارها "مشهدًا ترفيهيًا" وكون اللجنة "غير قادرة أو غير راغبة" في فرض القواعد في مناظرات عام 2020.

واقترحت الحملة أيضًا إجراء مناظرة لمنصب نائب الرئيس في أواخر تموز بعد أن يرشح الحزب الجمهوري مرشحه لهذا المنصب.

وهذا أحدث تطور في تصعيد سريع للتنافس بين الخصمين السياسيين. ودعت حملة بايدن في وقت سابق ترامب إلى الانضمام إليه في مناظرتين رئاسيتين استضافتهما مؤسسات إخبارية وأبلغت لجنة المناظرات الرئاسية رسميًا أن الرئيس لن يشارك في مناظراتها المقررة مسبقًا في الخريف. وسرعان ما قال الرئيس السابق إنه شارك في المناظرات السابقة وأخبر المذيع الإذاعي هيو هيويت أنه سيقبل أي وسيط.

واعلن بايدن مؤخرًا إنه سعيد بمناظرة ترامب، على الرغم من أنه لم يكن ملتزمًا بنسق مثل هذه المناظرة، حيث قال للمذيع الإذاعي هوارد ستيرن: "أنا سعيد بمناظرته". وفي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ورسالة لاحقة إلى لجنة المناظرات الرئاسية، حددت حملة بايدن شروطها المقترحة، بما في ذلك المواعيد المحتملة للمناظرات في حزيران وأيلول.