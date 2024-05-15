قوى الامن: توقيف مواطن اعتدى جنسيّاً على فتاة قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة في عدلون

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه بتاريخ 9-5-2024، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدّرك الإقليمي، حول إقدام المدعو (أ. ع. من مواليد عام 1971، لبناني) بالاعتداء جنسيّاً على فتاة قاصر ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة من الناحية العقلية من مواليد 2007 لبنانية، لديها بطاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى الفور، وبعد مراجعة القضاء المختص، داهمت دوريّة من الفصيلة المذكورة منزل المشتبه به، لكنها لم تعثّر عليه، كونه توارى عن الأنظار.

واشار الى انه بالتاريخ ذاته مساءً، ونتيجة للمتابعة من قبل الفصيلة المذكورة، تمكّنت عناصرها من استدراج المشتبه به وتوقيفه. وبناءً على إشارة القضاء المختص، أحيل محضر التّحقيق والموقوف إلى مكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص للتّوسّع بالتّحقيق. وبعد استماع الضحية بحضور مندوبة الأحداث، جرى توقيف المعتدي، وأحيل إلى القضاء المختص.