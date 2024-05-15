اقفل عناصر من مركز الأمن العام في اقليم الخروب ومعلومات الأمن العام - دائرة الأمن القومي، بالشمع الأحمر، 4 محلات يديرها اشخاص من التابعية السورية في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل .

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام اقفل بالشمع الاحمر 4 محلات في اقليم الخروب يديرها سوريون مخالفون لنظام الإقامة والعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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