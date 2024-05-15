أحمد الحريري في ذكرى نكبة فلسطين: كأن التاريخ يُعيد نفسه

اشار الامين العام لـ "تيار المستقبل"احمد الحريري في تصريح له في الذكرى ال ٧٦ للنكبة الفلسطينية، الى انه "في ذكرى نكبة فلسطين، يعتصر القلوب ألماً عميقاً يتجدد مع فصول نكبة غزة، وكأن التاريخ يُعيد نفسه بنسخة أقبح، ليمتزج الدم بالدم، ويرى العالم ما لم يرَه قبل 76 عاماً، ويشهد على إرهاب الكيان الصهيوني ووحشيته وهمجيته، ضد شعب جبار لا ينكسر، لا يهاب الموت ولا يعرف الخوف، يعتمر كوفية الحق، يرفع بندقيته في يد وغصن الزيتون بيد، ويسطر بإرادة لا مثيل لها أعظم الملاحم في الدفاع عن كرامته وأرضه، أرض الشهداء والأنبياء، وفي الكفاح والنضال من أجل قضيته العادلة، وحقوقه المشروعة بالعودة وإقامة دولته المستقلة".

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