جريح في تصادم باص لنقل الركاب وسيارتين على اوتوستراد العقيبة - كسروان

سقط جريح من التابعية السورية كان على متن دراجته النارية، نتيجة حادث تصادم، مساء اليوم، بين باص لنقل الركاب وسيارتين على المسلك الغربي لأوتوستراد العقيبة - كسروان، وعلى الفور حضرت الى المكان عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني ونقلت الجريح الى مستشفى "سيدة ماريتيم" في جبيل، وتسبب الحادث بزحمة سير على الاوتوستراد.

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