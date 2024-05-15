الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الايرانية، عن "استدعاءها اليوم الاربعاء القائم بأعمال سفارة استراليا في طهران وذلك ردا على الحظر الذي فرضتها كانبرا حديثا ضد عدد من كبار المسؤولين الايرانيين والمؤسسات في إيران".
وأفادت وكالة "مه"ر للأنباء، بأن "رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإيرانية نقل إلى القائم بأعمال السفارة الأسترالية احتجاج طهران الشديد على التصرفات غير المسؤولة التي اتخذتها أستراليا في تطبيق هذه العقوبات غير القانونية وغير المبررة".
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج قد أعلنت، في بيان أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين كبار من بينهم وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي إسماعيل قاآني، مشيرة إلى أن "الحرس الثوري الإيراني هو جهة فاعلة خبيثة تشكل منذ فترة طويلة تهديدًا للأمن الدولي وشعبها".
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