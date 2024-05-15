الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توسيع نظام العقوبات الحالي ضد إيران، حسبما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأوضح بيان صادر عن الاتحاد «توسيع نطاق إطار الاتحاد الأوروبي للإجراءات التقييدية نظرا للدعم العسكري الإيراني للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا». ويحظر الإطار، الذي تم اعتماده في يوليو 2023، تصدير المكونات المستخدمة في بناء وإنتاج الطائرات المسيرة ويوفر قيودا على السفر وتجميد الأصول ضد المتورطين في برنامج الطائرات المسيرة الإيراني. وبموجب العقوبات، فإن تقديم الأموال لأولئك المتورطين في تصنيع الطائرات المسيرة محظور أيضا.

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